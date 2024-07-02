Журналиста Невзорова* и его жену признали экстремистским сообществом и запретили

Журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию признали экстремистским объединением, их деятельность в России запрещена. Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

"Установлено, что супруги Александр* и Лидия Невзоровы с марта 2022 года по настоящее время независимо от региона и страны проживания распространяют экстремистскую идеологию неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, размещая на персональных страницах в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции", - приводит Интерфакс пояснения Генпрокуратуры России.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных

РИА Новости добавляет, что у супругов по решению суда будет изъято имущество в пользу государства. Речь идет о земельных участках площадью 1080 квадратных метров, 1198 квадратных метров и 1241 квадратных метров в поселке Лисий нос, а также здании жилом доме. Изъяты будут и 25% ООО "Питер-Техпроект-Новые ресурсы".

По данным ТАСС, совокупная стоимость изымаемого недвижимого имущества составляет 35,2 млн рублей. Это следует из информации об объектах недвижимости, размещенной на сайте Росреестра. Уточняется, что все участки расположены на одной улице указанного поселка и стоят каждый около 10 млн. Там же расположено двухэтажное здание 1961 года постройки с рублеными стенами площадью 134,7 кв. м и двухэтажный деревянный жилой дом 1960 года постройки площадью 112 кв. м под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 руб., второго - 3 528 118,66 рублей

Уставный капитал компании "Питер-техпроект - новые ресурсы", 25% которого ранее принадлежали Лидии Невзоровой, а теперь также обращены в доход РФ, согласно данным СПАРК, составляет 10 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства суд обратил автомобиль ответчиков Hyundai Equus (Centennial) 2016 года выпуска.

*внесен в РФ в список иноагентов