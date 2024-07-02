Журналиста Невзорова* и его жену признали экстремистским сообществом и запретили

02 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия В России Санкт-Петербург Ленинградская область
Фото: t.me/boris_rozhin/ скрин

Журналиста Невзорова* и его жену признали экстремистским сообществом и запретили

Журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию признали экстремистским объединением, их деятельность в России запрещена. Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

"Установлено, что супруги Александр* и Лидия Невзоровы с марта 2022 года по настоящее время независимо от региона и страны проживания распространяют экстремистскую идеологию неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, размещая на персональных страницах в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции", - приводит Интерфакс пояснения Генпрокуратуры России.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных

РИА Новости добавляет, что у супругов по решению суда будет изъято имущество в пользу государства. Речь идет о земельных участках площадью 1080 квадратных метров, 1198 квадратных метров и 1241 квадратных метров в поселке Лисий нос, а также здании жилом доме. Изъяты будут и 25% ООО "Питер-Техпроект-Новые ресурсы".

По данным ТАСС, совокупная стоимость изымаемого недвижимого имущества составляет 35,2 млн рублей. Это следует из информации об объектах недвижимости, размещенной на сайте Росреестра. Уточняется, что все участки расположены на одной улице указанного поселка и стоят каждый около 10 млн. Там же расположено двухэтажное здание 1961 года постройки с рублеными стенами площадью 134,7 кв. м и двухэтажный деревянный жилой дом 1960 года постройки площадью 112 кв. м под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 руб., второго - 3 528 118,66 рублей

Уставный капитал компании "Питер-техпроект - новые ресурсы", 25% которого ранее принадлежали Лидии Невзоровой, а теперь также обращены в доход РФ, согласно данным СПАРК, составляет 10 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства суд обратил автомобиль ответчиков Hyundai Equus (Centennial) 2016 года выпуска.

*внесен в РФ в список иноагентов

Теги: александр невзоров, экстремистское сообщество, имущество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети