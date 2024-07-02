Игорь Бабушкин на встрече со Сбером - Мы рассчитываем на укрепление и расширение партнёрства по всем направлениям

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочую встречу с председателем Поволжского банка Сбербанка Наталией Цайтлер. Стороны обсудили совместные проекты, направленные на поддержку регионального бизнеса и привлечение инвестиций в регион, развитие здравоохранения, культуры и искусства, реализуемые Сбером и его компаниями-партнёрами.

Как отметил Игорь Бабушкин, на территории региона услугами и сервисами Сбера пользуются тысячи астраханцев, крупные предприятия и предприниматели. Финансовая организация входит в ТОП-5 налогоплательщиков региона, активно участвует в различных социальных и экологических проектах.

Сегодня кредитный портфель юридических лиц филиала составляет свыше 59 млрд рублей. Наибольший объём финансирования приходится на жилищное строительство, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство. В 2023 году при непосредственном участии Сбербанка в регионе построили 11 многоквартирных домов. Сейчас банк одновременно финансирует строительство 48 домов площадью более 750 тыс. кв. м.

Также Сбер на протяжении ряда лет поддерживает знаковые культурные события в регионе - проекты «Русские оперы в Астраханском кремле» и «Музыка на траве». В регионе успешно действует сервис выписки электронных рецептов, который ускоряет процесс получения лекарств для астраханцев. Идёт внедрение программно-аппаратных комплексов от СберМедИИ, которые помогут врачам скорой помощи и районных больниц оперативно проводить диагностику пациентов.

«Мы рассчитываем на укрепление и расширение партнёрства по всем направлениям», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

В свою очередь, Наталия Цайтлер отметила, что главная задача Сбербанка в Астраханской области -- способствовать экономическому и социальному развитию региона.

На встрече обсудили перспективные направления для взаимодействия в сфере здравоохранения, образования, транспорта и культуры.