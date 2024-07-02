02 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на встрече со Сбером - Мы рассчитываем на укрепление и расширение партнёрства по всем направлениям

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочую встречу с председателем Поволжского банка Сбербанка Наталией Цайтлер. Стороны обсудили совместные проекты, направленные на поддержку регионального бизнеса и привлечение инвестиций в регион, развитие здравоохранения, культуры и искусства, реализуемые Сбером и его компаниями-партнёрами.

Как отметил Игорь Бабушкин, на территории региона услугами и сервисами Сбера пользуются тысячи астраханцев, крупные предприятия и предприниматели. Финансовая организация входит в ТОП-5 налогоплательщиков региона, активно участвует в различных социальных и экологических проектах.

Сегодня кредитный портфель юридических лиц филиала составляет свыше 59 млрд рублей. Наибольший объём финансирования приходится на жилищное строительство, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство. В 2023 году при непосредственном участии Сбербанка в регионе построили 11 многоквартирных домов. Сейчас банк одновременно финансирует строительство 48 домов площадью более 750 тыс. кв. м.

Вывеска "Сбербанк"(2023)|Фото: Накануне.RU

Также Сбер на протяжении ряда лет поддерживает знаковые культурные события в регионе - проекты «Русские оперы в Астраханском кремле» и «Музыка на траве». В регионе успешно действует сервис выписки электронных рецептов, который ускоряет процесс получения лекарств для астраханцев. Идёт внедрение программно-аппаратных комплексов от СберМедИИ, которые помогут врачам скорой помощи и районных больниц оперативно проводить диагностику пациентов.

«Мы рассчитываем на укрепление и расширение партнёрства по всем направлениям», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, герман греф(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В свою очередь, Наталия Цайтлер отметила, что главная задача Сбербанка в Астраханской области -- способствовать экономическому и социальному развитию региона.

На встрече обсудили перспективные направления для взаимодействия в сфере здравоохранения, образования, транспорта и культуры.

Теги: игорь бабушкин, сбер, кредиты, финансирование,


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