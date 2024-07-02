02 Июля 2024
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Общество Костромская область
Фото: Накануне.RU

Новые меры поддержки будут предоставлены более 7 тысячам многодетных костромских семей

Новые меры поддержки многодетных семей введены в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Как рассказала журналистам на пресс-конференции начальник отдела департамента соцзащиты Марина Смоленко, прием заявлений в учебных заведениях начнется с середины июля.

Многодетные семьи региона, независимо от доходов, смогут получить финансовую поддержку для покупки школьной и спортивной формы и обуви. Пока ребенок учится в школе раз в два года будет предоставляться пособие на каждого школьника в размере 5 тысяч рублей.

На покупку одежды и обуви для малышей, поступающих в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрена единовременная выплата в размере 3 тысячи рублей. Начисление той и другой выплаты будет производиться без учета дохода семьи.

Также с нового учебного года школьники и учащиеся СПО из многодетных семей будут получать бесплатное горячее питание. В два раза увеличены ежемесячные компенсации части затрат для многодетных семей на оплату жилья и коммунальных услуг и ежемесячная социальная выплата на лекарственное обеспечение ребенка - дошкольника. Компенсации получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума.

В 2024 году на реализацию данных мер поддержки в Костромской области планируется направить более 300 млн рублей.

Коллаж, многодетная семья с бабушкой и дедушкой(2024)|Фото: Накануне.RU

«В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в нашем регионе особенно пристальное внимание оказывается именно семьям с детьми. Многодетные семьи - наше всё. Каждодневный родительский труд, казалось бы, ничем не оформлен, но это огромная работа. Губернатор Сергей Константинович Ситников всегда подчеркивает, очень важно, чтобы родители чувствовали всестороннюю поддержку, в том числе, от государства», - отметила начальник отдела департамента соцзащиты Марина Смоленко.

С заявлением на получение пособия на приобретение одежды и обуви, а также предоставление бесплатного горячего питания многодетным родителям необходимо обращаться в образовательную организацию с середины июля.

«Вопросы с образовательными организациями и органами местного самоуправления проработан. Мы к начислению выплат готовы. По нашим данным, получить меры поддержки смогут более 16,8 тысячи детей из многодетных семей», - отметила директор центра социальных выплат Марина Фомина.

Написать заявление на предоставление остальных мер поддержки можно в МФЦ, центре соцвыплат и в электронном виде на интерактивном портале соцзащиты Костромской области.

Теги: многодетные семьи, меры поддержки, школьная форма, горячее питание,


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