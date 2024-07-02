02 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В преддверие Каспийского медиафорума эксперты обсудили динамику российско-иранских отношений

В Москве прошла экспертная сессия «Российская Федерация и Исламская Республика Иран: ключевые линии взаимодействия». Мероприятие, организованное Восточным культурным центром и автономной некоммерческой организацией «Про.Азия», приурочено к Каспийскому медиафоруму, который состоится в Астрахани 16-17 августа текущего года.

Модераторами выступили руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи и исполнительный директор АНО «Про.Азия» Алевтина Колдунова.

Начальник отдела международного взаимодействия и логистики АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Наталья Задонская, исполнительный директор коммуникационного агентства «Аймарс Медиа» Александр Ревский, председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков и другие эксперты отметили, что наиболее активно сотрудничество между Россией и Ираном развивается в сфере экономики. Они, в частности, привели примеры успешной совместной работы по развитию коридора «Север — Юг».

Помимо вопросов экономики, на экспертной встрече были затронуты вопросы укрепления гуманитарных связей — и не только с Ираном, но и другими прикаспийскими странами. Отмечалось, что большой вклад в их развитие вносит политологический центр «Север-Юг». Он является одним из организаторов Каспийского медиафорума — крупнейшего международного мероприятия в Каспийском регионе. Исполнительный директор ПЦ «Север-Юг» Анжелика Трапезникова рассказала о том, как развивался форум, из года в год росло число его участников, а также представила программу этого года.

Как известно, ключевым регионом-партнёром Ирана в России на данный момент является Астраханская область. Именно здесь происходят важнейшие деловые контакты и развиваются культурно-образовательные проекты. Подробнее об этом сообщила проректор по международной деятельности Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Ангелина Фадина.

«Особое геостратегическое расположение Астраханской области и ресурсы нашего университета дают возможность обсуждать вопросы целевой подготовки специалистов, реализации проектов многопланового характера — от развития торгово-экономических отношений до культурных связей с Исламской Республикой Иран. Наши партнёры демонстрируют инициативность и открытость к выстраиванию долгосрочного и перспективного сотрудничества», — отметила она.

О тесном взаимодействии в кадровом вопросе с иранскими партнёрами и российскими вузами, в частности с АГУ имени В.Н. Татищева, рассказал заместитель генерального директора управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» Андрей Налимов. По его мнению, узкопрофильные специалисты со знанием фарси крайне востребованы на рынке труда.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Участники встречи внесли предложения, реализация которых, по их мнению, позволит повысить уровень торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и Ираном.

Теги: северг-юг, астраханская область, каспийский медиафорум, российско-иранские отношения


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