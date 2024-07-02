В преддверие Каспийского медиафорума эксперты обсудили динамику российско-иранских отношений

В Москве прошла экспертная сессия «Российская Федерация и Исламская Республика Иран: ключевые линии взаимодействия». Мероприятие, организованное Восточным культурным центром и автономной некоммерческой организацией «Про.Азия», приурочено к Каспийскому медиафоруму, который состоится в Астрахани 16-17 августа текущего года.

Модераторами выступили руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи и исполнительный директор АНО «Про.Азия» Алевтина Колдунова.

Начальник отдела международного взаимодействия и логистики АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Наталья Задонская, исполнительный директор коммуникационного агентства «Аймарс Медиа» Александр Ревский, председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков и другие эксперты отметили, что наиболее активно сотрудничество между Россией и Ираном развивается в сфере экономики. Они, в частности, привели примеры успешной совместной работы по развитию коридора «Север — Юг».

Помимо вопросов экономики, на экспертной встрече были затронуты вопросы укрепления гуманитарных связей — и не только с Ираном, но и другими прикаспийскими странами. Отмечалось, что большой вклад в их развитие вносит политологический центр «Север-Юг». Он является одним из организаторов Каспийского медиафорума — крупнейшего международного мероприятия в Каспийском регионе. Исполнительный директор ПЦ «Север-Юг» Анжелика Трапезникова рассказала о том, как развивался форум, из года в год росло число его участников, а также представила программу этого года.

Как известно, ключевым регионом-партнёром Ирана в России на данный момент является Астраханская область. Именно здесь происходят важнейшие деловые контакты и развиваются культурно-образовательные проекты. Подробнее об этом сообщила проректор по международной деятельности Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Ангелина Фадина.

«Особое геостратегическое расположение Астраханской области и ресурсы нашего университета дают возможность обсуждать вопросы целевой подготовки специалистов, реализации проектов многопланового характера — от развития торгово-экономических отношений до культурных связей с Исламской Республикой Иран. Наши партнёры демонстрируют инициативность и открытость к выстраиванию долгосрочного и перспективного сотрудничества», — отметила она.

О тесном взаимодействии в кадровом вопросе с иранскими партнёрами и российскими вузами, в частности с АГУ имени В.Н. Татищева, рассказал заместитель генерального директора управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» Андрей Налимов. По его мнению, узкопрофильные специалисты со знанием фарси крайне востребованы на рынке труда.

Участники встречи внесли предложения, реализация которых, по их мнению, позволит повысить уровень торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и Ираном.