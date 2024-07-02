Продажи новых легковых машин в России выросли за первое полугодие на 76%

Продажи новых легковых машин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 76% относительно того же периода 2023 года, передает Минпромторг со ссылкой на данные компании ППК. В абсолютных числах это почти 714 тыс. автомобилей. В июне продажи выросли на 50% (относительно июня 2023 года).