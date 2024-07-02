В астраханском селе в один день открыли построенные Дом культуры и мечеть

Долгожданное событие свершилось сегодня для жителей села Разночиновка Наримановского района. Здесь для двух тысяч сельчан построили ДК и мечеть. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Новый Дом культуры построили в рамках нацпроекта «Культура» для жителей сел Нижнелебяжье и Разночиновка. В здании разместили зрительный зал на 100 мест, методические помещения и кабинеты для кружков. Сельчане вспоминают: раньше праздничные мероприятия проводили на открытых площадках и в бывшем здании амбулатории.

«Это уже 13-й объект, построенный за последние пять лет в отдаленных районах области. Мы продолжим создавать условия, чтобы жители всех населенных пунктов приобщались к богатым традициям астраханской земли и сохраняли наследие предков», — сказал Игорь Бабушкин.

Еще одно знаковое событие для сельчан – открытие новой мечети. Ее строительство велось местными жителями за собственный счет и пожертвований, полученных от крестьянско-фермерских хозяйств и местных мусульманских религиозных организаций Астраханской области.

«Уверен, что мечеть станет важным центром духовности и просвещения, где будут проповедовать истинные ценности ислама и приобщать подрастающее поколение к нашей великой культуре», — подчеркнул губернатор Астраханской области.

Также Игорь Бабушкин поблагодарил муфтия Астраханской области Рауфа-хазрата за помощь и участие в строительстве храма.