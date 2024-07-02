02 Июля 2024
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Фото: Reuters / Lucas Jackson

Общественники просят проверить Канье Уэста на экстремизм и дискредитацию ВС РФ

Музыкального исполнителя Канье Уэста просят проверить на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию ВС России.

Поводом стала песня рэпера Vultures, в которой содержится оскорбительная строчка в адрес русских девушек, пишет RT.

По данным Telegram-канала Mash, текст песни американского артиста привлек внимание православных активистов движения "Сорок сороков". Общественники призвали полицию провести проверку творчества Канье Уэста и запретить исполнителю въезд в Россию.

Напомним, в минувшие выходные рэпер посетил Москву с частным визитом. У отеля Four Seasons,, где предположительно остановился Канье Уэст, собрались десятки людей. На место прибыли наряды Росгвардии и полиции, которые оттеснили людей от входа и выставили металлические ограждения. Сообщалось, что Уэст остановился в "президентском люксе" Four Seasons, стоимость которого — 1,1 млн руб. в сутки. Днем 30 июня музыкант прогулялся по центру Москвы, пообедал с российским модельером Гошей Рубчинским в ресторане Bosco Cafe в ГУМе.

Теги: Канье Уэст, экстремизм, тексты песен


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