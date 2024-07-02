02 Июля 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Разбюрократизация? Рособрнадзор введет индекс качества образования из 69 показателей

Рособрнадзор анонсировал введение индекса качества общего образования. Он будет включать в себя 69 (!) показателей по трем направлениям: образовательные результаты, кадровый потенциал и образовательная среда. Результаты будут анализироваться по регионам, муниципалитетам и образовательным организациям. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на конференции, посвященной этому вопросу.
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Музаев сказал, что Россия досрочно вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. И уже осенью для движения к новым успехам будет апробирован новый оценочный инструмент – индекс качества общего образования.

Как сообщила директор Росаккредагенства Наталья Алтыникова, этот индекс учтет все, но наибольший вес будут иметь показатели, связанным с образовательными результатами. То есть, вероятно, образовательные организации для повышения индекса должны будут завышать результаты.

И, судя по всему, нововведение отражает общую направленность образовательных властей на завышение результатов обучения. Одним из способов является снижение требований, как это наглядно произошло с ЕГЭ по профильной математике. Другим - заинтересованность самих образовательных организаций в завышении результатов, чтобы повысить свой индекс. Характерно также, что новый интегральный индекс укладывается в общую логику цифрового бюрократизма, в котором движется система образования.

Как считает доктор технических наук профессор Евгений Белый, которого в 2022 году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, у всех руководителей, занятых в общем образовании, появится новая забота – регулярный сбор информации по всем этим многочисленным показателям, а у Рособрнадзора – новая работа.

"Для всех участников процесса – от регионального министра образования до директора сельской школы главной задачей станет обеспечить требуемый индекс качества. Все остальное потом. Ведь оценивать их работу будут по этому индексу. А ведь только-только начали говорить, что документационная нагрузка на образовательные организации снизится!" - прогнозирует профессор.

Теги: образование, рособрнадзор


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