Байден рекордно заработал на провальных дебатах с Трампом - WP

За четыре дня после дебатов на CNN предвыборному штабу Джо Байдена удалось собрать $38 млн на кампанию. Представители штаба заявили, что минувший уикенд был самым богатым на благотворительные взносы с начала кампании, пишет Washington Post.

Издание считает, что представители Байдена таким образом пытаются показать, что никакой катастрофы в результате дебатов не произошло и доноры охотно продолжают вкладываться в 81-летнего кандидата в президенты.

В целом во втором квартале штабу удалось собрать $264 млн, в том числе $127 млн в июне. Это +$75 млн к первому кварталу.

Пока что обеспокоенность шансами Байдена на победу имеет в кругах демократов неформальный статус. Никто из однопартийцев действующего президента не призвал его отозвать свою кандидатуру.