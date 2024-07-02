Фестиваль "Лето с РМК" пройдет в Екатеринбурге в июле и августе

В год своего 20-летия Русская медная компания открывает фестиваль "Лето с РМК". Он начнет работу 10 июля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, площадка развернется на набережной реки Исеть в самом центре города между улицами Добролюбова и Горького. Она объединит творческие и волонтерские инициативы, спортивные и благотворительные проекты компании, а также в легкой и доступной даже ребенку форме покажет, как добывается медь.

В течение июля и августа будут проходить мастер-классы и спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК. Также ожидаются концерты живой музыки, детские праздники, показы художественных и документальных фильмов.

Торжественное открытие фестиваля "Лето с РМК" пройдет 15 июля. Но уже с 10 июля каждый день запланирована насыщенная и разнообразная программа: утренние тренировки по пилатесу, спектакли и концерты живой музыки, мастер-классы с ведущими хореографами города, занятия по актерскому мастерству и речи, и, конечно, интересные лекции о том, какое место занимает медь в нашей жизни.

Вход на все мероприятия свободный, однако количество мест на тренировки и мастер-классы ограничено. Зарегистрироваться на мастер-классы и узнать подробности о проекте можно на сайте фестиваля.

"Делами, не словами" – знаменитые слова уральских промышленников Демидовых являются девизом юбилейного года для Русской медной компании. Основанная в 2004 году, сегодня РМК входит в тройку крупнейших производителей меди России. Компания реализует полный цикл – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.