В Нижневартовске пострадавшие от паводка получат матпомощь

Жители Нижневартовска и Нижневартовского района, потерявшие из-за паводка единственное жилье, получат компенсацию. Речь идет о сумме не более 100 тыс. руб.

Выплату сделает департамент социального развития Югры. Также предусмотрена единовременная материальная выплата гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, за счет средств бюджета города Нижневартовска, сообщает мэрия столицы Самотлора.

В Нижневартовске (второй город Югры после Сургута) из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Границами зоны ЧС определены территории садово-огороднических товариществ, расположенных в пойме реки Оби в районе РЭБ флота и Старого Вартовска. 1 июля уровень воды в Оби превысил критическую отметку в 980 см и составил 981 см (плюс 3 см за сутки).