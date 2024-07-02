В Кызыле ТЭЦ посоветовала недовольным отсутствием воды "помыть рот с мылом"

Кызыльская ТЭЦ в республике Тыва рекомендовала возмущенным отсутствием воды жителям "помыть рот с мылом". Такое сообщение появилось в сообществе организации в соцсети "ВКонтакте".

В посте говорится, что ТЭЦ ценит обратную связь, которую дают участники сообщества. При этом отмечается, что некоторые комментаторы, будучи не в курсе законодательства и сути процесса водоснабжения, пытаются "умничать, обижать и провоцировать остальных".

"Таким нужно рот помыть с мылом, помогло бы", — говорится в сообщении.

Возмущенные жители в комментариях к посту отмечают, что такая формулировка неэтична, и советуют ТЭЦ сменить пресс-службу. Также они интересуются, как им помыть рот с мылом, если у них отключили и горячую, и холодную воду.

Ранее ТЭЦ сообщила, что прекратит подачу горячего водоснабжения с 2 по 11 июля 2024 года.

Напомним, в сентябре прошлого года министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поспорил с жителем Первоуральска, который рассказал ему о проблемах с водоснабжением в городе. Чиновник не смог придумать ничего лучше, как сравнить горожан с обитателями джунглей из книги "Маугли" и призвал не жаловаться на воду, за которую они так "мало" платят.