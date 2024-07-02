Фестиваль фудтраков "Жизнь на колесах" в Екатеринбурге пройдет без алкоголя

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет фестиваль фудтраков "Жизнь на колесах". Однако погружаться в гастрономическое путешествие гостям придется без алкоголя - его продажу в центре уральской столицы запретят не целых три дня.

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, с 5 по 7 июля включительно спиртные напитки нельзя будет купить в квартале 8 Марта – проспекта Ленина – Вайнера – Антона Валека.

Помимо этого, почти на неделю закроют парковку на площади 1905 года. Оставить машину станет невозможным уже с 23.00 сегодняшнего дня вплоть до 14.00 8 июля.

Напомним, что фудтраки расположатся на площади 1905 года и будут угощать горожан блюдами русской, итальянской, немецкой, сербской, корейской, грузинской, армянской, мексиканской, американской и турецкой кухонь. Особым гостем фестиваля станет известный российский шеф-повар, поклонник и пропагандист русской кухни, ведущий проекта "Монастырская кухня" на канале "Спас" Максим Сырников.

Свои способности также продемонстрируют повара популярнейших городских кафе и ресторанов. Среди них: Georgia Armenia, Bukowski grill, Custo, грилль маркета "Точно Сочно" и другие. Полную программу "Жизни на колесах" можно узнать на официальном сайте фестиваля.