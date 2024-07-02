Пассажира Boeing 787 во время турбулентности закинуло в багажную полку

Пассажира трансатлантического рейса авиакомпании Air Europa во время турбулентности забросило на багажную полку над креслами салона.

Рейс UX045 выполнялся на самолете Boeing 787-9 Dreamliner из Мадрида в Мондевидео (Уругвай). Но на подлете к Южной Америке борт попал в зону сильной турбулентности и экстренно сел в аэропорту Натале (Бразилия).

На шокирующих видео, снятых во время турбулентности, видны ноги мужчины, свисающие даже не с самой багажной полки, куда бы он не поместился, а из пространства за ней – внутренняя обшивка салона вместе с полками оторвалась во время тряски. Пассажиру, которого так сильно подбросило, помогли спуститься попутчики. Также под потолок забросило двухлетнего ребенка, его удалось вытащить из опасного положения только по окончанию турбулентности.

В результате инцидента 30 пассажиров получили травмы головы, лица и позвоночника. По меньшей мере 23 пассажира были доставлены в больницу.

Всего на борту было 325 пассажиров.

В мае этого года пассажир погиб на борту самолета Boeing 777, летевшего из Лондона в Сингапур. Причиной стала сильная турбулентность над Андаманским морем. Несколько человек получили ранения, их число авиакомпания Singapore Airlines, выполнявшая рейс, не уточняет. После инцидента самолет экстренно приземлился в Бангкоке. Сообщается, что на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Авиаперевозчик сообщил, что сейчас некоторые люди, находившиеся на борту, госпитализированы в Таиланде.