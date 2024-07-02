02 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Рыбная столица России в день рыбака порадует астраханцев фестивалем ухи и народными гуляниями

Традиционно День рыбака в России отмечают во второе воскресенье июля. Праздничные мероприятия в Астрахани пройдут 14 июля.

В регионе, имеющем славу рыбной столицы России, почти каждый житель считает себя рыбаком, поэтому этот праздник для астраханцев является одним из самых любимых.

В ходе празднования состоится соревнование в семейной рыбалке и выпуск молоди осетровых видов рыб.

Кульминацией праздника станет проведение фестиваля ухи. В нем примут участие все районы области, каждый из них представит фирменный суп астраханцев по старинным рецептам. Особым рецептом поделится глава региона Игорь Бабушкин, который сам приготовит уху по уникальной технологии.

игорь бабушкин, фестиваль рыбалки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Уху будут варить на набережной Волги в огромных котлах под песни и пляски артистов. Каждый участник праздника сможет бесплатно отведать любой ухи. Приготовление ухи запланировано на 18:00, дегустация — на 19:00.

У Петровского фонтана на главной сцене праздника большая праздничная программа с участием астраханских артистов и специально приглашенной звезды.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Вдоль набережной построят «Город мастеров», где народные умельцы со всей области представят ярмарку-выставку народных ремесел, сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства. На ней будут представлены астраханские традиционные народные ремесла: ткачество, лозоплетение, чаканоплетение, гончарное ремесло и лепка из глины. Здесь же будут проходить мастер-классы.

Теги: день рыбака, игорь бабушкин, семейная рыбалка, фестиваль, концерт


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