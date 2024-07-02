Названы имена участниц конкурса "Мисс Екатеринбург-2024"
В столице Урала завершился кастинг на общегородской конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2024". По итогам жюри выбрало 16 участниц.
Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, кастинг прошли следующие девушки:
- Виктория Ванечкина
- Ксения Гаева
- Екатерина Гобунова
- Алена Козлова
- Софья Котельникова
- Евгения Лебедева
- Диана Мальцева
- Юлия Миронова
- София Орлова
- Анна Пархоменко
- Полина Поздеева
- Юкка Притчина
- Екатерина Сабирова
- Мария Турунцева
- Елена Усова
- Елизавета Шестакова.
Всего заявки подали почти три сотни девушек. После телефонного собеседования приглашение на пре-кастинг получили треть из них, а после проверки анкет и дополнительного собеседования осталось 30 человек, из которых и выбрали будущих участниц. Во время кастинга у девушек проверяли общую эрудицию, уровень культуры, начитанность и другие качества, важные для будущей "Мисс Екатеринбург".
Подготовка к финальному шоу стартует уже 15 июля. Конкурсанткам предстоят дефиле, танцы, актерское мастерство и фитнес, интеллектуальные сессии и многое другое. По итогам каждой недели будет выбывать одна участница, которая проявит себя на занятиях меньше других.
Финал "Мисс Екатеринбург-2024" состоится в День города, 17 августа, на Октябрьской площади. Его победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.