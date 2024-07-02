02 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: pr-служба Гильдии строителей Урала

Названы имена участниц конкурса "Мисс Екатеринбург-2024"

В столице Урала завершился кастинг на общегородской конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2024". По итогам жюри выбрало 16 участниц.

Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, кастинг прошли следующие девушки:

  • Виктория Ванечкина
  • Ксения Гаева
  • Екатерина Гобунова
  • Алена Козлова
  • Софья Котельникова
  • Евгения Лебедева
  • Диана Мальцева
  • Юлия Миронова
  • София Орлова
  • Анна Пархоменко
  • Полина Поздеева
  • Юкка Притчина
  • Екатерина Сабирова
  • Мария Турунцева
  • Елена Усова
  • Елизавета Шестакова.

Всего заявки подали почти три сотни девушек. После телефонного собеседования приглашение на пре-кастинг получили треть из них, а после проверки анкет и дополнительного собеседования осталось 30 человек, из которых и выбрали будущих участниц. Во время кастинга у девушек проверяли общую эрудицию, уровень культуры, начитанность и другие качества, важные для будущей "Мисс Екатеринбург".

Участницы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024"(2024)|Фото: pr-служба Гильдии строителей Урала

Подготовка к финальному шоу стартует уже 15 июля. Конкурсанткам предстоят дефиле, танцы, актерское мастерство и фитнес, интеллектуальные сессии и многое другое. По итогам каждой недели будет выбывать одна участница, которая проявит себя на занятиях меньше других.

Финал "Мисс Екатеринбург-2024" состоится в День города, 17 августа, на Октябрьской площади. Его победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.

Теги: конкурс, кастинг, Мисс Екатеринбург, итоги


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