Названы имена участниц конкурса "Мисс Екатеринбург-2024"

В столице Урала завершился кастинг на общегородской конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2024". По итогам жюри выбрало 16 участниц.

Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, кастинг прошли следующие девушки:

Виктория Ванечкина

Ксения Гаева

Екатерина Гобунова

Алена Козлова

Софья Котельникова

Евгения Лебедева

Диана Мальцева

Юлия Миронова

София Орлова

Анна Пархоменко

Полина Поздеева

Юкка Притчина

Екатерина Сабирова

Мария Турунцева

Елена Усова

Елизавета Шестакова.

Всего заявки подали почти три сотни девушек. После телефонного собеседования приглашение на пре-кастинг получили треть из них, а после проверки анкет и дополнительного собеседования осталось 30 человек, из которых и выбрали будущих участниц. Во время кастинга у девушек проверяли общую эрудицию, уровень культуры, начитанность и другие качества, важные для будущей "Мисс Екатеринбург".

Подготовка к финальному шоу стартует уже 15 июля. Конкурсанткам предстоят дефиле, танцы, актерское мастерство и фитнес, интеллектуальные сессии и многое другое. По итогам каждой недели будет выбывать одна участница, которая проявит себя на занятиях меньше других.

Финал "Мисс Екатеринбург-2024" состоится в День города, 17 августа, на Октябрьской площади. Его победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.