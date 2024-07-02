Глава Зауралья сдал документы на выборы руководителя региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сдал документы на выборы главы региона и, таким образом, стал четвертым кандидатом на этот кандидат.

"Сегодня, 2 июля, члены Рабочей группы Избирательной комиссии Курганской области по приему и проверке документов приняли пакет документов от кандидата в губернаторы Курганской области Шумкова Вадима", - сообщает в своем telegram-канале областная избирательная комиссия.

Шумков выдвинут курганским региональным отделением "Единой России".