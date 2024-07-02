Комитет ГД по законодательству одобрил лишение прав за сокрытие госномера

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий лишение прав за сокрытие госномеров от камер.

Речь в законопроекте идет обиспользовании специальных устройств – они не позволяют камерам фиксировать номер автомобиля при совершении нарушения.

Если Госдума одобрит документ, автомобилистов с такими устройствами будут лишать прав на срок до полутора лет. Впрочем, если на машине просто нет номеров или номер не читается, например, просто из-за приклеенной бумажки – наказание будет аналогичным.