Баллон взорвался на крыше автобуса в Москве: двое пострадали

Пассажир и водитель пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Инцидент с автобусом 672 маршрута произошел в Ижорском проезде, в районе дома 5а, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Водитель услышал хлопок и остановил автобус. По информации ведомства, пострадал только сам водитель, ему оказывается медицинская помощь. Движение в Ижорском проезде временно закрыто.