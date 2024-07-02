1979: Открытие памятника Ленину и создание единого энергокомплекса Тюменской области

В 1979 году - год 45-летия образования Тюменской области - в областной столицы на центральной площади открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Его высота вместе с постаментом составила 15,5 метра. Авторы монумента: скульптор Алексей Портянко и его сын Николай, архитектор – Георгий Гаврилов.

Скульптуру отлили из бронзы на площадке Ленинградского экспериментального завода "Монументскульптура" художественного фонда СССР.

А в Тюмени памятник собирали рабочие из Ленинграда, постамент облицевали гранитом специалисты Главметростроя, подготовительные и подсобные работы при установке провела комсомольско-молодежной бригады Анатолия Сметанина из СМУ-17 Тюменьпромстроя. Сам памятник открыли 27 октября.

Ильич стоит в центре Тюмени и поныне. В июне 2013 года министерство культуры внесло скульптуру в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.

И так уж получилось в тюменской истории XX века, что крылатое выражение Ленина -"Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны" обрело в том же 1979 году организационный смысл в регионе.

По приказу Министерства энергетики СССР 3 мая 1979 года образован областной комплекс, в состав Тюменского районного энергетического управления "Тюменьэнерго" вошли Тюменские, Тобольские, Ишимские, Сургутские, Нижневартовские электрические сети, Тюменская и Тобольская ТЭЦ, а также Сургутская ГРЭС-1.

Тогда установленная мощность энергосистемы составляла 2894 МВт, протяженность линий электропередач - 12 тыс. км. с десятками подстанций.

Сегодня "Россети Тюмень" – это одно из крупнейших межрегиональных распределительных сетевых предприятий страны. В зоне обслуживания находятся свыше 52 тыс. км линий электропередач и питающие центры суммарной мощностью более 30 тысяч МВА. За последние годы введены в работу высоковольтные подстанции "Невская", "Тупсилор", "Кузоваткинская", "Чапровская", Суворовская", "Роспан" и "Александрова".