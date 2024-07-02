1979: Открытие памятника Ленину и создание единого энергокомплекса Тюменской области

02 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Тюменской области 80 лет Тюменская область Тульская область
Фото: Накануне.ru

1979: Открытие памятника Ленину и создание единого энергокомплекса Тюменской области

В 1979 году - год 45-летия образования Тюменской области - в областной столицы на центральной площади открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Его высота вместе с постаментом составила 15,5 метра. Авторы монумента: скульптор Алексей Портянко и его сын Николай, архитектор – Георгий Гаврилов.

Скульптуру отлили из бронзы на площадке Ленинградского экспериментального завода "Монументскульптура" художественного фонда СССР.

(2024)|Фото: из фонда музейного комплекса им.Словцова

А в Тюмени памятник собирали рабочие из Ленинграда, постамент облицевали гранитом специалисты Главметростроя, подготовительные и подсобные работы при установке провела комсомольско-молодежной бригады Анатолия Сметанина из СМУ-17 Тюменьпромстроя. Сам памятник открыли 27 октября.

Ильич стоит в центре Тюмени и поныне. В июне 2013 года министерство культуры внесло скульптуру в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.

тюмень администрация тюменской области(2007)|Фото: Накануне.ru

И так уж получилось в тюменской истории XX века, что крылатое выражение Ленина -"Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны" обрело в том же 1979 году организационный смысл в регионе.

По приказу Министерства энергетики СССР 3 мая 1979 года образован областной комплекс, в состав Тюменского районного энергетического управления "Тюменьэнерго" вошли Тюменские, Тобольские, Ишимские, Сургутские, Нижневартовские электрические сети, Тюменская и Тобольская ТЭЦ, а также Сургутская ГРЭС-1.

(2024)|Фото: из архива "Россети-Тюмень"

Тогда установленная мощность энергосистемы составляла 2894 МВт, протяженность линий электропередач - 12 тыс. км. с десятками подстанций.

(2024)|Фото: из архива "Россети-Тюмень"

Сегодня "Россети Тюмень" – это одно из крупнейших межрегиональных распределительных сетевых предприятий страны. В зоне обслуживания находятся свыше 52 тыс. км линий электропередач и питающие центры суммарной мощностью более 30 тысяч МВА. За последние годы введены в работу высоковольтные подстанции "Невская", "Тупсилор", "Кузоваткинская", "Чапровская", Суворовская", "Роспан" и "Александрова".

энергетика тюменьэнерго тэц-1 тюмень(2005)|Фото: www.te.ru

Теги: ленин, россети, энергетический комплекс, монумент ильича, памятник в центре тюмени


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети