В Югре затоплены 2,5 тысячи приусадебных участков и сотни дачных домов

По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура Югры контролирует развитие паводка в регионе. Для оказания гражданам необходимой юридической помощи, помощи в получении мер поддержки в пунктах временного размещения развернуты мобильные приемные, сообщает прокуратура округа.

"На территории автономного округа затоплено 2 тыс. 532 приусадебных участка, 834 дачных дома в садовых товариществах Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Саранпауля, Былино, Вампугола, Соснины", - сообщает окружное управление МЧС.

На территории Югры подтоплены сотни приусадебных участков и дачных домов.



