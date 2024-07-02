Алаудинов: В Киеве уже есть понимание, что СВО завершится в 2024 году

В Киеве уже есть понимание, что специальная военная операция близится к завершению, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023-м, и в 2024-м. Об этом уже знает и наш враг тоже", - приводит его слова ТАСС.

В июне в Госдуме назвали преждевременным прогноз Алаудинова о сроках окончания СВО. Депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что Россия прилагает усилия для окончания СВО, но о конкретных сроках говорить пока рано.