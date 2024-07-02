Собянин отправил в отставку главу одного из ключевых департаментов мэрии Москвы
Сергей Собянин отправил в отставку главу одного из ключевых департаментов мэрии Москвы – по градостроительной политике. Сергея Левкина освободили от должности, его место занял Владислав Овчинский, который до сих пор был руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.
Левкин руководил департаментом градостроительной политики с 2010 года, был одним из непосредственных исполнителей программы реновации в Москве.