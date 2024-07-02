Сергей Собянин отправил в отставку главу одного из ключевых департаментов мэрии Москвы – по градостроительной политике. Сергея Левкина освободили от должности, его место занял Владислав Овчинский, который до сих пор был руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.