"Погрызла посикунчики, погуляла по Вайнера": Симоньян рассказала, что делала в Екатеринбурге

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян подтвердила, что посетила Екатеринбург ради съемок документального фильма.

Накануне стало известно, что Симоньян прибыла в столицу Урала. Сообщалось, что программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны под названием "Россия - матушка". В ней будет рассказываться о различных достопримечательностях города.

Как сообщила сегодня Маргарита Симоньян в одном из своих официальных Telegram-каналов, она действительно вчера была в Екатеринбурге. По словам журналистки, это малая Родина ее отца.

"Отсняла все, что нужно для проекта "Россия - матушка", погрызла посикунчики, погуляла по Вайнера, посидела у пруда с Тиграном и с нашими мамами и нашла место, где был дом моего отца. Там теперь многоэтажка", - рассказала Симоньян.

Также главный редактор RT поблагодарила уральцев "за потрясающий прием". Когда программа о Екатеринбурге выйдет в эфир, пока неизвестно.