Ректор УрФУ и представитель рок-клуба. В Свердловском области обновили состав Общественной палаты
В Свердловской области обновился состав Общественной палаты. Об этом сообщила Людмила Бабушкина - председатель законодательного собрания региона, на последнем заседании которого и прошло голосование.
По ее словам, кандидаты были делегированы в палату от различных некоммерческих объединений. Затем последовало рейтинговое обсуждение, в ходе которого определились следующие члены совета:
- Белов Алексей Константинович - ассоциация развития добровольческого движения Свердловской области "Уральский Добровольческий Корпус";
- Винницкий Владимир Ильич - "Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области";
- Дадеко Владимир Ильич - Свердловская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане;
- Киселев Алексей Михайлович - "Федерация профсоюзов Свердловской области";
- Кокшаров Виктор Анатольевич - Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив;
- Колесников Борис Иванович - общественная молодежная организация "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение";
- Крапивина Лариса Александровна - Свердловская региональная общественная детская организация "Каравелла";
- Лаврикова Юлия Георгиевна - "Уральская экологическая инициатива";
- Лукичева Анастасия Евгеньевна - Фонд "АЛЬФА-ПАТРИОТ";
- Николаева Елена Борисовна - "Медицинская палата Свердловской области";
- Попова Анна Александровна - Рок-клуб Реактор";
- Спектор Шлема Ицькович - Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей;
- Судаков Юрий Дмитриевич - Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий;
- Щелоков Владимир Федорович - Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Общественники будут работать в новом созыве органа в течение трех лет. Напомним, что нынешний состав завершит свою работу в августе.