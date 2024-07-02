02 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Ректор УрФУ и представитель рок-клуба. В Свердловском области обновили состав Общественной палаты

В Свердловской области обновился состав Общественной палаты. Об этом сообщила Людмила Бабушкина - председатель законодательного собрания региона, на последнем заседании которого и прошло голосование.

По ее словам, кандидаты были делегированы в палату от различных некоммерческих объединений. Затем последовало рейтинговое обсуждение, в ходе которого определились следующие члены совета:

  • Белов Алексей Константинович - ассоциация развития добровольческого движения Свердловской области "Уральский Добровольческий Корпус";
  • Винницкий Владимир Ильич - "Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области";
  • Дадеко Владимир Ильич - Свердловская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане;
  • Киселев Алексей Михайлович - "Федерация профсоюзов Свердловской области";
  • Кокшаров Виктор Анатольевич - Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив;
  • Колесников Борис Иванович - общественная молодежная организация "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение";
  • Крапивина Лариса Александровна - Свердловская региональная общественная детская организация "Каравелла";
  • Лаврикова Юлия Георгиевна - "Уральская экологическая инициатива";
  • Лукичева Анастасия Евгеньевна - Фонд "АЛЬФА-ПАТРИОТ";
  • Николаева Елена Борисовна - "Медицинская палата Свердловской области";
  • Попова Анна Александровна - Рок-клуб Реактор";
  • Спектор Шлема Ицькович - Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей;
  • Судаков Юрий Дмитриевич - Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий;
  • Щелоков Владимир Федорович - Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Общественники будут работать в новом созыве органа в течение трех лет. Напомним, что нынешний состав завершит свою работу в августе.

Теги: УрФУ, Кокшаров, Общественная палата, состав


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