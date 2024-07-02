Ректор УрФУ и представитель рок-клуба. В Свердловском области обновили состав Общественной палаты

В Свердловской области обновился состав Общественной палаты. Об этом сообщила Людмила Бабушкина - председатель законодательного собрания региона, на последнем заседании которого и прошло голосование.

По ее словам, кандидаты были делегированы в палату от различных некоммерческих объединений. Затем последовало рейтинговое обсуждение, в ходе которого определились следующие члены совета:

Белов Алексей Константинович - ассоциация развития добровольческого движения Свердловской области "Уральский Добровольческий Корпус";

Винницкий Владимир Ильич - "Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области";

Дадеко Владимир Ильич - Свердловская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане;

Киселев Алексей Михайлович - "Федерация профсоюзов Свердловской области";

Кокшаров Виктор Анатольевич - Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив;

Колесников Борис Иванович - общественная молодежная организация "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение";

Крапивина Лариса Александровна - Свердловская региональная общественная детская организация "Каравелла";

Лаврикова Юлия Георгиевна - "Уральская экологическая инициатива";

Лукичева Анастасия Евгеньевна - Фонд "АЛЬФА-ПАТРИОТ";

Николаева Елена Борисовна - "Медицинская палата Свердловской области";

Попова Анна Александровна - Рок-клуб Реактор";

Спектор Шлема Ицькович - Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей;

Судаков Юрий Дмитриевич - Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий;

Щелоков Владимир Федорович - Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Общественники будут работать в новом созыве органа в течение трех лет. Напомним, что нынешний состав завершит свою работу в августе.