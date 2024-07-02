Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь для ускорения мирных переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед предполагаемыми мирными переговорами с Москвой. По мнению Орбана, такой жест может ускорить переговорный процесс.

Сегодня Орбан, которого считают самым пророссийски настроенным лидером в Европе, впервые с начала СВО приехал в Киев на переговоры с Зеленским. Накануне Венгрия вступила в права страны-председателя в ЕС.

Ранее свои условия для прекращения огня называл Владимир Путин: это отвод ВСУ за пределы административных границ Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Второе условие – отказ Украины от планов по вступлению в НАТО или любой другой военно-политический блок.