В Кремле "ничего не ожидают" от визита Орбана в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

"Это не нам, наверное, надо комментировать", - сказал представитель Кремля.

По его словам, венгерская администрация не обсуждала с российской стороной поездку Орбана на Украину, передает ТАСС.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским – первые с начала СВО.

Венгерские СМИ писали, что главной темой переговоров станет российско-украинский конфликт и пути его урегулирования, хотя будут обсуждаться и двухсторонние отношения. Это первая поездка Орбана в новом статусе – накануне Венгрия приняла председательство в Евросоюзе.