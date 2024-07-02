02 Июля 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

По поручению президента пропускную способность погранперехода Бугристое увеличат в 2,5 раза

Зампредседателя Правительства РФ Виталий Савельев, прибывший на Южный Урал с визитом, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер начали совместную работу с осмотра погранпереход «Бугристое». Пункт пропуска «Бугристое» – второй по мощности пункт на Российско-казахстанской границе, самой большой в мире сухопутной границе.

Здесь исполняется поручение президента, идет модернизация, работы планируется завершить в декабре 2026 года. Задача реконструкции увеличить число полос для автотранспорта с 13 до 32, подняв ежедневную пропускную способность 7 тысяч до 18 тысяч человек в сутки, автотранспорта – с 2 тысяч до 4 тысяч единиц.

«На ее решение выделены дополнительные средства – порядка 150 млрд руб. до 2030 года. Мы должны приложить все усилия, чтобы все сделать вовремя, может быть, даже досрочно. Я благодарен губернатору Челябинской области за постоянный контроль ситуации на объекте», – казал Виталий Савельев.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер отметил, что востребованность погранперехода точно будет расти, потому что идет расширение транспортного коридора «Север – Юг».

Далее губернатор и вице-премьер побывали на ТЛК «Южноуральский». Сейчас перерабатывающая способность терминала составляет 800 тысяч тонн грузов в год, в дальнейшем планируется увеличение до 3 млн тонн. Контейнерный маршрут КНР – «Достык» (Казахстан) – «Формачево» (ТЛК «Южноуральский») задействован в доставке грузов из центральной и северо-западной части Китая на территорию России.

«Мы знаем, там есть «узкие» места, над которыми параллельно работают другие страны - Туркменистан, Иран. Потенциал позволяет наращивать товарооборот. Считаю, что это очень перспективное направление. Самое главное – оно уже есть и работает», – подчеркнул Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Еще одна перспектива - перевозка грузов через ТЛК по восточному маршруту коридора «Север-Юг», ориентированного на страны Центральной Азии и Ближнего Востока с выходом на иранские порты в Персидском заливе. Контейнерная доставка из Челябинска до порта Бендер-Аббас (Иран) осуществляется за 10 дней.

«Север-Юг» - это основной коридор для нас сейчас, в прошлом году мы начали эксперимент через Туркмению в Бендер-Аббас. Еще есть западная нитка, через Решт—Астару. Здесь располагается ключевая позиция на границе с Казахстаном, и надо ее активно развивать и модернизировать. Стратегическое расположение, отработанный практически механизм, у вас хороший проект, он себя окупает, вы идете с большим ростом», – подчеркнул Виталий Савельев.

И в ходе рабочего визита на ТЛК было принято решение о его дальнейшем развитии. Речь идет о строительстве нового складского комплекса, площадью порядка 60 тысяч квадратных метров. Плюс развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить интенсивность оборота контейнеров и интенсивность грузоперевозок по коридору «Север – Юг».

«Это направление для нас важно, как для приграничного региона, где начинается маршрут «Север – Юг». И еще раз хотел бы высказать слова благодарности Виталию Геннадьевичу за поддержку по всем направлениям. Для нас это важно», – сказал губернатор.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, на площадке ПМЭФ-2024 Алексей Текслер подписал соглашение о развитии ТЛК «Южноуральский» с генеральным директором АО «ГТЛК» Евгением Дитрихом.

«На фоне переориентации экспортных потоков с запада на восток «Южноуральский» открывает новые возможности для российских компаний по реализации своей продукции на альтернативных рынках сбыта. Комплекс позволяет обеспечить бесперебойную торговлю с Китаем, а также расширить торговлю со странами Центральной Азии, увеличить грузооборот по МТК «Север-Юг». Все это в свою очередь будет способствовать росту экономической активности, притоку инвестиций и открытию новых рабочих мест в Челябинской области», – комментировал подписание соглашения Евгений Дитрих.

Еще одним пунктом совместной рабочей повестки губернатора и вице-премьера стало совещание по развитию транспортной инфраструктуры Челябинской области, в котором также участвовали представили минтранса РФ, «Росавиации», Федерального агентства воздушного транспорта, ФГКУ «Росгранстрой», Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и др.

В частности, Алексей Текслер сообщил, что на участке федеральной автодороги А-310 Челябинск - Троицк – Казахстан от Еманжелинска до поворота на поселок Синий Бор запланирован капремонт с расширением до 4-х полос. Работы будут проводиться с 2024 по 2026 гг. Продолжаются работы на М5. В 2024 году запустят расширенный до 4-х полос участок дороги между Чебаркулем и Миассом, идут работы на участке Башкирии до Южного Урала.

«Считаем необходимым увеличить скорость проведения работ. Кроме того, у нас подготовлены ПСД по расширению двух участков, просим рассмотреть возможность ускоренного финансирования ремонта этих участков», - акцентировал Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Также обсуждали на совещании перспективу новых направлений авиаперевозок, запуск скорого электропоезда «Финист» по маршруту «Челябинск – Каменск-Уральский – Екатеринбург».

Виталий Савельев в ходе совещания подчеркнул: «Хочу отметить работу губернатора. Алексей Леонидович глубоко в теме всех вопросов. Задачи, которые он ставит, нашли поддержку с нашей стороны. Аэропорт в Магнитогорске также был среди обсуждавшихся вопросов - мы посмотрим, что можно сделать, чтобы сдвинуть сроки его строительства влево», – отметил Виталий Савельев.

Алексей Текслер поблагодарил вице-премьер за поддержку предложений региона в части развития транспортной инфраструктуры, отметив важность этого направления для Челябинской области, как приграничного региона.

Теги: алексей текслер, транспортная инфраструктура, виталий савельев, погранпереход бугристое, тлк южноуральский, российско-казахстанская граница


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