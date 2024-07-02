02 Июля 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Храм Александра Невского в Алапаевске восстановлен при поддержке Фонда святой Екатерины

Остаются считаные дни до освящения возрожденного храма Александра Невского на набережной реки Нейва. Уже 18 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и временно управляющий Алапаевской епархией епископ Каменский и Камышловский Мефодий проведут чин освящения храма. Богослужение начнется в 08:00.

Храм Александра Невского имеет глубокую историю: первый камень был заложен в 1888 году к 900-летию Крещения Руси в память императора Александра II, освободившего крестьян от крепостного права. В 1895 году храм был освящен, но спустя 35 лет закрыт — в здании сделали кинотеатр «Безбожник», где показывали немое кино. Позже храм и вовсе разобрали, а из его кирпича построили баню.

Новая история старинного храма началась в 2021 году.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В октябре в Алапаевске установили поклонный крест в максимальной близости к исторической локации утраченной святыни. Меньше чем за три года при поддержке Фонда святой Екатерины и «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» были возведены стены храма, установлены купола, кресты и колокола.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Освящение храма Александра Невского войдет в программу празднования Царских дней. Согласно последним данным, 18 июля 1918 года в Алапаевске были казнены члены дома Романовых и близкие к ним люди, в том числе и Елисавета Федоровна. В 1992 году Русская Православная Церковь причислила великую княгиню Елисавету Федоровну к лику святых новомучеников России.

Теги: фонд святой екатерины, храм александра невского, алапаевск


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