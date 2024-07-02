"Автодор" не будет вводить бесплатный проезд для гибридных автомобилей

"Автодор" не собирается расширять программу бесплатного проезда по платным дорогам на гибридные автомобили, заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, даже существующая программа с бесплатным проездом для электромобилей, которых в стране считанные единицы, приносит убытки, которые "Автодор" хотел бы компенсировать за счет государства.

"Бюджет не выделяет на содержание платных дорог ни копейки. Все за счет сборов. Любой бесплатный проезд тяжело сказывается на экономике компании. Решение правительства мы выполняем. В прошлом году бесплатный проезд нам обошелся 90 млн, в этом году более 300 млн", - рассказал Петушенко на заседании комитета СФ по экономической политике.

При этом он добавил, что крупные объекты инфраструктуры на платных дорогах (заправки, общепит и т.д.) "Автодор" обязывает оснащать электрозаправками.

Петушенко сообщил, что пока электромобили обладают не слишком большой мощностью, поэтому на них мало кто отправляется в путешествия между городами даже при наличии заправок.

Также он рассказал, что "Автодор" собирается подписать соглашение с "Уралвагонзаводом" на поставку быстрых и мощных зарядок для электромобилей.