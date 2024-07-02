Журналист Гершкович хочет обжаловать решение суда Екатеринбурга, отправившего его в СИЗО

Московский журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. обвиняемый в шпионаже, намерен обжаловать решение Свердловского областного о продлении ему меры пресечения до 13 декабря текущего года.

Апелляционная жалоба от адвоката Гершковича уже поступила в суд. Рассматривать ее будет Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что процесс по Эвану Гершковичу в Екатеринбурге стартовал утром 26 июня. Здание суда собрало журналистов из 34 изданий, 10 из которых - зарубежные СМИ. Помимо этого на процесс также приехали представители консульства США в Москве.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. В Генпрокуратуре считают, что "незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации".