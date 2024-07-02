"Зарплаты просто сумасшедшие": в СФ раскритиковали госкорпорацию "Автодор"

В Совете Федерации раскритиковали систему поощрения в госкорпорации "Автодор".

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, который ранее входил в наблюдательный совет корпорации, на заседании комитета с участием главы "Автодора" Вячеслава Петушенко загадочно сказал: "Наблюдательный совет… там есть такой орган один, фискальный орган, там премии и зарплаты... Вопрос – почему там такие зарплаты и на чем они основаны. Там четыре человека работают – зарплаты просто сумасшедшие".

О каком именно подразделении идет речь и какие же там все-таки зарплаты сенатор вслух не сказал. Петушенко пообещал посмотреть ситуацию.

На том же заседании аудитор Счетной палаты России Валерий Богомолов сообщил, что за год в "Автодоре" проверки выявили нарушений на 4,4 млрд руб., 3,3 млрд руб. из них – при строительстве трассы М-12, еще более миллиарда – ЦКАД. В свое оправдание Петушенко заявил, что эти нарушения не относятся ни к нецелевому использованию, ни к неэффективному. Тогда что это за нарушения – тоже осталось тайной, и представитель Счетной палаты снимать интригу не стал.