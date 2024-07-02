Суд оставил за решеткой Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

Свердловский областной суд на три месяца продлил меру пресечения Даниле Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в СИЗО Фомин пробудет по 18 сентября текущего года включительно.

Трагедия произошла 18 августа 2023 года в Екатеринбурге: выходца из Габона ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

В августе стало известно, что против полицейских, которые могли бездействовать при убийстве аспиранта, возбудили уголовное дело. А в октябре в областном главке СМИ сообщили, что полицейских уволили.