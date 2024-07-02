На Урале бывшего директора детсада обвинили в мошенничестве в особо крупном

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшего директора частного детского сада. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как показало расследование, с января 2019 по январь 2022 года он незаконно получал субсидии из областного бюджета. Было установлено, что директор ради получения субсидий на возмещение затрат на дошкольное образование ежегодно предоставлял в министерство образования и молодежной политики Свердловской области недостоверные сведения. Они касались численности воспитанников в частном детском саду и расходования средств.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, при том, что в 2020 году учреждение посещали всего семеро детей, директор предоставил сведения о посещении его 85 воспитанниками. Таким способом он незаконно получил субсидию около 15,5 млн рублей. В итоге махинации вскрылись.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело теперь уже экс-директора детсада рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского.