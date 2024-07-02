Bloomberg сообщил о "беспрецедентных" маневрах российских подлодок у берегов Британии

Российские подводные лодки несколько раз за два года замечали у берегов Великобритании, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о подводных лодках проектов "Палтус" и "Варшавянка", которые несколько раз появлялись в Ирландском море. По словам собеседников агентства, масштабы их перемещения "вышли за рамки того, с чем до этого имели дело британские чиновники".

Источники агентства назвали это "беспрецедентным шагом", вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод.

Ранее СМИ писали, что у военных США вызывают все большую обеспокоенность возможности российских подлодок.

11 июня сообщалось, что российская атомная подводная лодка "Казань" с управляемым ракетным вооружением на борту находится вблизи побережья США (менее 80 км). Это одна из самых современных подводных лодок российского флота, она обладает высоким уровнем скрытности и мощным вооружением, включая крылатые ракеты. Наличие такого судна вблизи американских берегов указывает на отсутствие возможности для ее раннего отслеживания.