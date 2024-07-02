Депутат Госдумы начал переговоры с кикшерингом для отправки электросамокатов на СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов не оставил идею снабдить бойцов на СВО электросамокатами. Соответствующий запрос уже направлен руководителю крупной кикшеринговой компании.

"Возвращаясь к вопросу о самокатах на СВО. Направил запрос руководителю одной из крупнейших в стране кикшеринговых компаний. Если всё получится, то это будет хорошо. Военнослужащие спасибо скажут", - написал Иванов в своих соцсетях.

Он также добавил, что идея хоть и может казаться смешной, но только для тех, кто слабо представляет себе ситуацию на фронте и не общается с участниками СВО напрямую.

Ранее депутат сообщал, что от солдат поступают запросы на приобретение электросамокатов. Например, один из командиров уже запросил несколько единиц техники для гранатометного взвода, "чтобы бесшумно гонять между позициями". Группа минеров также заинтересована в их приобретении, так как на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин.

По мнению Максима Иванова, от отправки из городов-миллионников на СВО средств индивидуальной мобильности выиграют все: "пешеходы городов вздохнут спокойно, потому что станет меньше дерзко гоняющих самокатчиков, и парням на СВО будет польза".