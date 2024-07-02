Астраханский кремль станет главной площадкой программы празднования Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности в России традиционно отмечают 8 июля. В Астрахани масштабные гуляния пройдут в кремле с 19.00 до 21.00. На Соборной площади развернутся творческие площадки с интерактивными играми и мастер-классами.

Жителей и гостей города ждет яркая концертная программа. В нем примут участие православный казачий ансамбль «Казаченька», Астраханский Театр танца, солисты Дирекции культурно-массовых программ Астраханской области и другие творческие коллективы региона. В формате караоке гости праздника вместе с артистами исполнят народные песни и популярные хиты. Проведут вечер известный астраханский поэт Виктор Денисов и ведущая Екатерина Зотова.

Интерактивная программа «Дворовые игры нашего детства» позволит взрослым окунуться в мир детства. На выставке декоративно-прикладного творчества астраханцам предложат приобрести изделия ручной работы. Желающие сплетут венки из ромашек.

Организаторами мероприятия выступает Министерство культуры Астраханской области, Астраханская епархия, культурно-просветительский центр «Казаченька», Дирекция по реализации-культурно-массовых программ Астраханской области.