02 Июля 2024
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: nso.ru

Единовременную выплату при заключении контракта на службу в новосибирских воинских подразделениях увеличивают

Правительство Новосибирской области совместно с Областным военным комиссариатом расширили возможности по комплектованию воинских подразделений – теперь новосибирцы могут заключить контракт и служить вместе со своими земляками в подразделениях региона, при этом единовременная выплата будет увеличена, и суммарно составит 600 тысяч рублей.

Как отметил заместитель руководителя департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Виталий Жданов, жители региона продолжают заключать контракты на воинскую службу, при этом выражают желание служить в одном подразделении со своими родственниками, друзьями, знакомыми, которые уже проходят службу, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

«Есть такой запрос от жителей, многие об этом говорили и говорят. Правительство региона совместно с Областным военным комиссариатом постоянно работают над поиском возможностей для улучшения условий заключения контракта, и сейчас достигнута договоренность о комплектовании подразделений из жителей одного региона, чтобы наши земляки могли служить вместе. Министерство обороны РФ пошло в этом навстречу. Сегодня есть возможность служить в новосибирском батальоне на новых территориях, в подразделении БПЛА, ряде других подразделений. Также мы находимся в постоянном контакте с нашими, новосибирскими частями, поддерживаем их по всем направлениям, – рассказал Виталий Жданов. – Кроме того, гражданам, заключившим контракт на службу в новосибирских подразделениях, планируется дополнительно выплачивать 200 тысяч рублей. Таким образом, единовременная выплата для них – при заключении контракта – составит 600 тысяч рублей».

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, как сообщил военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев, в настоящее время идёт формирование очередного новосибирского воинского подразделения. На сегодняшний день полностью налажено материально техническое снабжение подразделений, предусмотрены различные выплаты денежного довольствия.

(2024)|Фото: nso.ru

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.

Теги: служба по контракту, единовременная выплата, сво,


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