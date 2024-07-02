Специалисты Астраханской области заготовили 820 кг семян вяза и джузгуна

Первыми в Астраханской области созревают семена вяза. В этом году сотрудники лесхозов приступили к сбору в начале третьей декады мая. В результате за 10 дней было заготовлено 320 килограммов семян, что на 50 килограммов превышает плановый показатель, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона.

В течение последних трёх недель проходил сбор семян джузгуна. Кустарник выращивается в лесном фонде для закрепления песков. В итоге специалисты собрали 500 килограммов семян данного растения.

Весь объём семенного материала вяза прошёл проверку с присвоением первого (высшего) класса качества. Аналогичная работа проведена в отношении 200 килограммов семян джузгуна. Впоследствии семена будут посеяны в местных лесных питомниках.

На сегодняшний день заготовительные работы приостановлены до октября, когда завершится созревание плодов ясеня. Сбор семян лесных растений является важнейшим направлением в области воспроизводства лесов. Данная работа проводится исключительно ручным способом.