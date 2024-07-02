АТОР: Антисирийские протесты в Турции не повлияли на отдых российских туристов

Протесты в Турции не отражаются на отдыхе организованных туристов из России, сообщает АТОР.

"В основном все стычки местного населения и сирийцев в Турции происходят далеко от мест отдыха российских туристов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператоры не получали жалоб или звонков от туристов, отдыхающих в Турции, в связи с антисирийскими протестами. "Туристы их не видят, на их отдыхе эти события не отражаются", - заявили в АТОР.

1 июля в Турции сразу в нескольких городах (Кайсери, Хатае, Газиантепе) прошли стихийные выступления и митинги местного населения, вызванные сообщениями об изнасиловании ребенка одним из сирийских беженцев. Сообщалось о поджогах машин и магазинов сирийцев, 67 погромщиков арестовано. Небольшие волнения был отмечены в Стамбуле, Анкаре и Анталье.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что не допустит никаких провокаций, а полиция будет жестко бороться с зачинщиками погромов. Он также объявил об усилении рейдов против нелегальной миграции из Сирии.