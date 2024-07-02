Взрыв газа в Стерлитамаке произошел во время осмотра утечки - прокуратура

Из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке эвакуированы 80 человек. В стенах пострадавшей квартиры образовались трещины, в подъезде вылетели двери, выбиты окна квартир.

Прокуратура начала проверку.

"По предварительным данным, сегодня в 11:00 часов при установлении сотрудниками газовой службы причин утечки газа в многоквартирном доме по улице Артема в г. Стерлитамак произошел хлопок", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Из-за взрыва скончалась женщина, пострадали двое детей, а также двое сотрудников газовой службы – все доставлены в больницы.