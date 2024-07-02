В Нижневартовске врачи извлекли из сердца пациентки фрагмент катетера

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы извлекли из сердца пациентки инородный предмет. Она поступила к медикам с миграцией венозной портсистемы – устройства, которое устанавливают для удобного введения лекарственных препаратов, например, при длительных курсах химиотерапии.

Во время обследования медики выявили протяженный участок (12 см) отломившегося катетера, который переместился в правое предсердие из верхней полой вены в нижнюю. Это представляло серьезную угрозу – инородное тело в сердце может вызвать опасные для жизни осложнения, такие как тромбообразование или остановка сердца.

"Через небольшое пункционное отверстие в яремной вене мы ввели инструмент, снабженный петлей-ловушкой, и с его помощью аккуратно захватили и извлекли отломившуюся часть катетера", – сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.

Операция прошла успешно, и риск для жизни пациентки был устранен, сообщает департамент здравоохранения Югры.