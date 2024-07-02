Около 900 губернаторских сертификатов уже выдано в Новосибирской области участникам СВО

Оказание всесторонних мер поддержки участников СВО и членов их семей, проживающих на территории Новосибирской области, обсудили 2 июля в Правительстве региона на заседании межведомственной комиссии (МВК) по поддержке граждан данной категории. Заседание прошло под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора подчеркнул, что работа по реализации Губернаторского сертификата, оказанию медицинской, социальной помощи, организации обучения и занятости участников СВО проводится в регионе совместно министерством труда и социального развития Новосибирской области и иными профильными министерствами, Фондом «Защитники Отечества», администрациями районов и социальными координаторами, работающими на территориях области. Данная работа очень важна для улучшения качества жизни участников СВО и членов их семей. Помощь каждой конкретной семье должна быть адресной.

Как доложил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, по состоянию на 01.07.2024 выдан 881 реабилитационный сертификат. За прошедший период медицинскую помощь получили 667 граждан, уже завершил курс социально-медицинской реабилитации 171 участник СВО.

Также в числе востребованных видов помощи остаются профессиональное обучение или переквалификация, содействие в трудоустройстве, приобретение технических средств реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия, и другие виды помощи. Социальные услуги получили 235 участников СВО, в том числе в нескольких формах социального обслуживания, в их числе срочные социальные услуги, социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. В регионе реализуется Губернаторский проекта по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития. Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ, сообщает пресс-служба Правительства региона.