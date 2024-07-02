Два человека погибли при урагане в Петербурге и Ленобласти

Два человека погибли и шесть пострадали в результате урагана в Петербурге и Ленинградской области.

"В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что погибли женщина и 11-летний мальчик.

Мощный циклон, пришедший в регион 1 июля, сопровождался порывами ветра со скоростью до 31 метра в секунду. В аэропорту Пулково действовал режим "гроза над аэродромом", за полчаса три самолета ушли на запасные аэродромы. Также сообщалось, что на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран.

В июне во время урагана в Москве два человека погибли, еще 35 пострадали.