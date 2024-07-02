Жители Свердловской области хранят в банках 1,2 трлн рублей

По данным на 1 июня 2024 года средства жителей Свердловской области, лежащие на депозитах и банковских счетах (за исключением эскроу), достигли 1,2 трлн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Как отмечают банкиры, это на 250 млрд рублей больше, чем год назад, а сумма привлеченных на вклады средств стала рекордной за все время наблюдения. По сведениям Уральского ГУ ЦБ, в среднем на одного жителя Среднего Урала приходится по 280 тысяч рублей банковских сбережений. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 27%.

При этом, как и раньше, большую часть средств (96%) свердловчане держат в рублях.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга считает себя достойным повышения зарплаты.