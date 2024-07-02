Взрыв газа в доме в Стерлитамаке: один погибший, семь человек пострадали

Днем во вторник, 2 июля, взрыв газа произошел на втором этаже многоквартирного дома в Стерлитамаке. ЧП произошло на улице Артёма. В администрации города сообщили, что "произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом".

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, семеро пострадали, в том числе двое детей.

О причинах взрыва не сообщается. Издание "Подъем" без ссылки на источник пишет, что одна из жительниц дома почувствовала запах газа и вызвала газовика. Жильцы считают причиной ЧП его ошибку: "Газовик, видать, одаренный попался. В общем, залез куда-то, не знаю, или ничего-то не перекрыл".