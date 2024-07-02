Огнеборцы потушили пожар в 16-этажном доме в Екатеринбурге

Пожар на улице Рощинская, 41 в Екатеринбурге потушен. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Напомним, что сегодня утром загорелся балкон на 9-м этаже 16-этажного дома. Огонь перекинулся на соседние и верхние балконы. В результате, как передают спасатели, пострадало имущество в квартирах на 9-м, 10-м и 11-м этажах. Площадь пожара составила 75 кв.м. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в здании.

"В 12.39 пожарные локализовали огонь, в 12.42 открытое горение удалось ликвидировать. На месте пожара работали 43 огнеборца и 14 единиц спецтехники", - рассказали в МЧС, добавив, что причину пожара уже устанавливают пожарные дознаватели.

Спасатели также отметили - в доме не сработала система оповещения людей при пожаре, что в ночное время могло привести к жертвам.