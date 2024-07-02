Развертывание российской орбитальной станции начнется в 2027 году

Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график создания российской орбитальной станции. Под документом также подписались 19 гендиректоров предприятий основной кооперации.

В график включили все: создание модулей, испытания, ракет, наземную инфраструктуру и т.д.

"Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. До 2030 года намечается создать ядро станции из выводимых на орбиту четырех модулей: научно-энергетического (НЭМ-РОС), универсального узлового (УУМ), шлюзового (ШМ) и базового (БМ). На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы — расширение станции путем стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2)", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Подписаны контракты на создание станции, корабля и ракеты-носителя.

В госкорпорации надеются, что станция позволит продолжить пилотируемую программу России (потому что планируется прекращение участия в МКС), решать задачи, которые невозможно отработать на МКС "в силу технологических ограничений и условий международных соглашений".