СМИ назвали Харрис самой вероятной заменой Байдену в предвыборной гонке

Вице-президент США Камала Харрис является наиболее вероятной кандидатурой на замену действующему главе государства Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, хотя рейтинг Харрис такой же низкий, как и у Байдена, она остается популярной среди темнокожих избирателей и женщин.

Ранее представитель штаба Байдена Сет Шустер заявил, что президент не выбывает из предвыборной гонки. Заявление было сделано после появившихся публикаций в СМИ о "панике" в Демократической партии после дебатов Трампа и Байдена. Как пишет издание Politico, один из крупных спонсоров Байдена заявил, что президенту США пора завершить свою кампанию.