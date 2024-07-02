Тренер из Екатеринбурга отдал мошенникам более 3 миллионов рублей

23-летний инструктор по спорту из Екатеринбурга под диктовку мошенников перевел им более 3 млн рублей. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Накануне в отдел полиции № 13 обратился местный житель 2001 года рождения, сообщив, что перевел лжесотруднкиам ЦБ 3 млн 150 тыс. рублей, около миллиона из которых - личные сбережения. По его словам, неизвестные сообщили ему, что его личный счет может подвергнуться атаке злоумышленников, желающих перевести средства за границу, а также, что на его имя уже пытаются оформить кредиты. Чтобы это предотвратить инструктор должен был снять все сбережения, оформить "зеркальные кредиты" и все полученные средства перевести на "безопасные счета".

Потерпевший выполнил все указания телефонных аферистов и перевел 2,2 млн кредитных средств и 950 тыс. личных. Звонившие пообещали связаться с ним и сообщить об аннулировании кредитов, однако никакого звонка позднее не последовало. Тогда екатеринбуржец и понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ, в случаях, когда на вас выходят от имени Банка России, помните, что представители регулятора никогда не звонят сами — они только отвечают на обращения граждан. И, тем более, не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников, не запрашивают данные банковской карты, включая PIN-код. Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000.

Правоохранители еще раз напоминают, если вам поступит подозрительный звонок от "сотрудника Банка России", "ФСБ или МВД", иной "силовой структуры", "представителя Министерства", "Пенсионного фонда", "инвестиционной площадки или криптобиржи", "Госуслуг", "сотового оператора", "руководителя" и т.д., не надо беспрекословно следовать их указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

В полиции г. Екатеринбурга предупреждают, сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", осуществлять какие бы то ни было финансовые манипуляции с недвижимостью или продавать транспортное средство, не существуют никакие "безопасные счета".